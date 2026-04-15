Firenze arrestato alle Cascine | deve scontare oltre 3 anni di carcere per rapina e resistenza a pubblico ufficiale

A Firenze, un uomo è stato arrestato alle Cascine dalla Polizia di Stato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. Deve scontare più di tre anni di reclusione per aver commesso una rapina e aver opposto resistenza a un pubblico ufficiale. L’arresto è stato effettuato dagli agenti della Squadra Mobile, che hanno portato a termine l’operazione questa mattina.

Nella mattinata di martedì 14 aprile 2026, i poliziotti durante un servizio in borghese di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno rintracciato il 37enne all’interno del Parco delle Cascine. L’uomo dovrà scontare la pena residua della reclusione di anni 3 e mesi 2. Il 37enne già noto alle forze di polizia, è stato associato presso la casa circondariale di Sollicciano. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, arrestato alle Cascine: deve scontare oltre 3 anni di carcere per rapina e resistenza a pubblico ufficiale Notizie correlate Rosignano, deve scontare otto mesi per resistenza a pubblico ufficiale: 37enne arrestatoUn 37enne di origine nordafricana è stato arrestato a Rosignano Marittimo dal momento che doveva scontare una pena residua di 8 mesi e 2 giorni per... Deve scontare 6 anni e 4 mesi di carcere per rapina: arrestatoNella mattinata odierna i Carabinieri della Stazione di Sant’Arpino hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Claudio Baglioni a Firenze 'architetto di emozioni'; La ‘passeggiata’ della sicurezza 50 vannacciani alle Cascine Il diktat | Nessuna provocazione; Aggredisce i carabinieri durante un controllo | arrestato. Inseguimento in monopattino alle Cascine, arrestato spacciatoreFirenze, 5 marzo 2026 - Arrestato dopo un inseguimento in monopattino nel parco delle Cascine. È successo nella serata di lunedì 2 marzo durante un servizio antidroga dei carabinieri del nucleo ... lanazione.it Lite alle Cascine, uomo ferito con arma da taglio: indaga la poliziaUomo ferito con arma da taglio dopo una lite alle Cascine di Firenze. Il 46enne è stato soccorso in codice verde, indagini in corso ... gonews.it In #A1 rallentamenti tra Firenze Impruneta e Bivio A1/A11 Firenze-Pisa nord verso BO #viabiliTOS x.com 15 aprile 1446: la morte di Filippo Brunelleschi, il genio che cambiò per sempre l’architettura Il 15 aprile 1446 Firenze perde un genio assoluto: Filippo Brunelleschi. Architetto, innovatore, visionario. È lui l’uomo che ha reso possibile l’impossibile: la Cupol - facebook.com facebook