Malore al lavoro muore titolare d’impresa di 35 anni

Un uomo di 35 anni, titolare di un’impresa, è deceduto a seguito di un malore mentre si trovava sul posto di lavoro a Rodengo Saiano. L’incidente è avvenuto durante la giornata e sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La vicenda è ora al vaglio delle autorità competenti.

BRESCIA – Dramma nella tarda mattinata di venerdì 27 marzo a Rodengo Saiano, dove un uomo di 35 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre si trovava al lavoro all’interno di una palestra situata nel complesso commerciale di via Industriale. La vittima, titolare di un’impresa di facchinaggio e residente a Castenedolo, si è accasciata al suolo davanti agli occhi dei colleghi, perdendo immediatamente i sensi mentre si stava occupando dello spostamento di alcuni macchinari. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, poco prima del crollo l’uomo avrebbe avvertito un malessere, riuscendo appena a riferire ai presenti di non sentirsi bene. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Malore al lavoro, muore titolare d’impresa di 35 anni Articoli correlati Malore improvviso mentre lavora, titolare di un’impresa muore a soli a 35 anniLa vittima è il titolare di un'impresa di facchinaggio: il suo cuore si è fermato poco dopo il ricovero al Civile di Brescia Dramma nella tarda... Malore in pizzeria, dipendente del comune di Genova muore a 35 anni: indagini sui farmaci dimagrantiIl malore improvviso dopo il turno di lavoro Una serata come tante, dopo una giornata di servizio alla città. Una raccolta di contenuti su Malore al lavoro muore titolare... Temi più discussi: Muore per un malore in casa, i suoi polmoni salvano una vita al Policlinico: l'intervento a cuore fermo; Malore improvviso mentre lavora, titolare di un’impresa muore a soli a 35 anni; Muore sul lavoro per un malore badante ucraina; Tragedia nel cantiere per il restauro dell'ex Banca d'Italia, muore un operaio 53enne. Muore mentre lavora, operaio stroncato da un malore in CalabriaSecondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe accasciato improvvisamente mentre stava svolgendo la propria attività. Immediato l’al ... zoom24.it Malore improvviso mentre lavora, titolare di un’impresa muore a soli a 35 anniLa vittima è il titolare di un'impresa di facchinaggio: il suo cuore si è fermato poco dopo il ricovero al Civile di Brescia ... bresciatoday.it L’autopsia e i rilievi della Scientifica escludono l’aggressione dei tre Amstaff: il trentunenne sarebbe stato colto da un malore improvviso. I segni sul corpo compatibili con un disperato tentativo dei cani di svegliare il padrone - facebook.com facebook Dramma a Porto Torres: macellaio stroncato da un malore mentre sistema la carne nel negozio x.com