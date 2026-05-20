Maldive sub Paakkarinen conferma | Nessun effetto Venturi impossibile siano stati risucchiati errore umano erano impreparati

Da ilgiornaleditalia.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque sub italiani sono deceduti nelle acque delle Maldive, secondo quanto riferito da un sub finlandese presente sul posto. Il sub ha affermato che non si sono verificati effetti Venturi e che i sub non sono stati risucchiati, ma che la causa delle morti sarebbe da attribuire a un errore umano. I sub italiani sarebbero morti per ipossia e annegamento, e si sarebbe trattato di una conseguenza di un’impreparazione durante l’immersione. La notizia era già stata anticipata da un quotidiano locale.

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Come già anticipato da Giornale d'Italia, i cinque sub italiani morti nelle acque maldiviane sarebbero andati incontro ad ipossia e annegamento a seguito di un errore umano. A confermarlo, allontanando l'ipotesi di risucchio da parte di correnti marine, è il sub-speleologo finlandese Paakkarinen, ma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Maldive, sub Paakkarinen conferma: "Nessun effetto Venturi, impossibile siano stati risucchiati, errore umano, erano impreparati"
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