Maldive ritrovate le GoPro dei 5 italiani morti che riprendono gli ultimi minuti all' interno della grotta - VIDEO
Le autorità hanno recuperato le telecamere GoPro appartenenti ai cinque italiani deceduti nelle Maldive. I dispositivi contengono i filmati degli ultimi minuti di vita, ripresi all’interno di una grotta. I video mostrano il percorso seguito dai quattro uomini e dalla donna prima del tragico epilogo. Le immagini sono state analizzate per ricostruire gli eventi e chiarire le circostanze della vicenda. Nessuna informazione ufficiale è stata ancora diffusa sui contenuti specifici delle registrazioni.
Le telecamere GoPro contengono i video che chiariscono gli ultimi momenti: il percorso seguito dai sub, la profondità raggiunta, le condizioni di visibilità e le difficoltà a cui sono andati incontro dopo essersi persi Durante le operazioni di recupero dei 5 italiani morti alle Maldive sono s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Maldive, il dramma dei sub nei video delle loro GoPro. Recuperati 2 corpi, oggi la prima autopsia
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