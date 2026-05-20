Maldive ritrovate le GoPro dei 5 italiani morti che riprendono gli ultimi minuti all' interno della grotta - VIDEO

Le autorità hanno recuperato le telecamere GoPro appartenenti ai cinque italiani deceduti nelle Maldive. I dispositivi contengono i filmati degli ultimi minuti di vita, ripresi all’interno di una grotta. I video mostrano il percorso seguito dai quattro uomini e dalla donna prima del tragico epilogo. Le immagini sono state analizzate per ricostruire gli eventi e chiarire le circostanze della vicenda. Nessuna informazione ufficiale è stata ancora diffusa sui contenuti specifici delle registrazioni.

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Le telecamere GoPro contengono i video che chiariscono gli ultimi momenti: il percorso seguito dai sub, la profondità raggiunta, le condizioni di visibilità e le difficoltà a cui sono andati incontro dopo essersi persi Durante le operazioni di recupero dei 5 italiani morti alle Maldive sono s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Maldive, ritrovate le GoPro dei 5 italiani morti che riprendono gli ultimi minuti all'interno della grotta - VIDEO ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maldive, il dramma dei sub nei video delle loro GoPro. Recuperati 2 corpi, oggi la prima autopsia Sullo stesso argomento Recuperati alle Maldive gli ultimi due corpi dei sub italiani morti nella grottaI corpi degli ultimi due sub italiani morti in immersione nelle Maldive sono stati recuperati dall’equipe di soccorso che si era immersa poco prima... Tragedia alle Maldive, riprendono le ricerche dei quattro sub italiani dispersi nella grottaABBONATI A DAYITALIANEWS Recuperato il corpo dell’istruttore Gianluca Benedetti Dovrebbero riprendere oggi le operazioni di ricerca nei fondali... #Maldive. L'impresa di Jenny, Patrick e Sami faccia a faccia con l'abisso. Stiamo facendo la nostra parte per riportarli a casa dicono i tre speleosub finlandesi che hanno riportato a galla i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Tra poche ore il rec x.com Maldive, recuperati tutti icorpi dei sub italiani: le GoPro trovate nella grotta potrebbero chiarire la dinamica della tragediaAlle Maldive recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani morti nella grotta. Le GoPro ritrovate potrebbero chiarire la dinamica. greenme.it Maldive, recuperati i corpi di Federica Gualtieri e Monica Montefalcone, in Italia la salma di Gianluca Benedetti. Ritrovate le GoPro: la verità dai filmatiSono rimasti intrappolati nella parte più profonda della grotta in cui giovedì si sono immersi senza ritornare a galla. I corpi della professoressa Monica Montefalcone, di sua ... leggo.it