Maldive recuperati tutti i corpi dei sub morti
Alle Maldive sono stati ritrovati tutti i corpi dei due subacquei deceduti, tra cui figura anche la figlia di una docente di Genova. Le operazioni di recupero sono state concluse e le salme sono state portate a terra. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle autorità locali. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale, in particolare nella zona di provenienza delle vittime. Non sono stati rilasciati dettagli sulle cause dell’incidente.
Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei, tra cui la figlia della professoressa di Genova. Fra le ipotesi sulla causa del decesso perde terreno quella di un vortice incontrollabile. Servizio di Antonella Mazza Teruel. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Maldive, recuperati tutti i corpi dei sub morti
Sullo stesso argomento
Recuperati tutti i corpi dei sub italiani morti alle Maldive: “Avevano attrezzatura per immersioni ricreative. La prof indossava una tuta corta”Sono stati recuperati i corpi di tutti i sub italiani morti durante un’immersione alle Maldive: dopo i corpi di Monica Montefalcone e Federico...
Maldive news, recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani mortiRoma, 20 maggio 2026 - Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei sub italiani morti durante una immersione alle Maldive.
#Maldive, recuperati tutti i dispersi nella grotta di Dhekunu Kandu. x.com
I corpi dei cinque italiani morti durante un'immersione alle Maldive sono stati tutti recuperati. E nelle ultime ore emergono altri dettagli sconcertanti sulla vicenda - Facebook facebook
Recuperati alle Maldive gli ultimi due corpi degli italiani reddit
Maldive, la missione di recupero nei video pubblicati dai sub di Dan EuropeLa procura di Roma indaga per omicidio colposo e disporrà autopsie e interrogatori. Anche le autorità maldiviane indagano e sono state consegnate alla polizia le telecamere GoPro. I corpi sono quelli ... lastampa.it
Maldive, recuperati tutti i dispersi nella grotta di Dhekunu KanduMaldive, completata la missione di recupero nella grotta Dhekunu Kandu: il video dei sub di DAN Europe dopo ore di immersione profonda. la7.it