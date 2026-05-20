Maldive recuperati tutti i corpi dei sub morti

Alle Maldive sono stati ritrovati tutti i corpi dei due subacquei deceduti, tra cui figura anche la figlia di una docente di Genova. Le operazioni di recupero sono state concluse e le salme sono state portate a terra. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle autorità locali. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale, in particolare nella zona di provenienza delle vittime. Non sono stati rilasciati dettagli sulle cause dell’incidente.

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