maldive news recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani morti

Nelle ultime ore, sono stati recuperati i corpi di due sub italiani deceduti durante un’immersione alle Maldive. La notizia è stata comunicata dalle autorità locali, che hanno continuato le operazioni di ricerca dopo il ritrovamento dei primi corpi. La tragedia ha coinvolto un gruppo di persone durante un’immersione in una zona rinomata per le sue acque cristalline. Le operazioni di recupero sono state condotte senza ulteriori dettagli al momento.

Roma, 20 maggio 2026 - Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei sub italiani morti durante una immersione alle Maldive. Tutti e 4 i cadaveri sono stati trovati nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando. Ieri il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimathà. È presumibile dunque che oggi siano stati recuperati i corpi della figlia di Montefalcone, Giorgia Sommacal e della ricercatrice Oddenino. Il cadavere dell'operatore Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I pm di piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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