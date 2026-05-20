Maldive | recuperati i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino

Nelle acque delle Maldive sono stati recuperati i corpi di due subacquei italiani. Le autorità locali e la Farnesina confermano che si tratta degli ultimi due corpi coinvolti nel caso. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui dettagli dell’incidente o sulle circostanze del recupero. La notizia si aggiunge a un episodio che ha attirato l’attenzione internazionale, lasciando aperti alcuni interrogativi sulle circostanze del fatto.

Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani alle Maldive. Lo riferiscono fonti della Farnesina. Il primo è già stato sollevato su una barca appoggio, mentre il secondo è in risalita con un sommozzatore che sta rispettando le tappe per la decompressione, precisano le fonti. Si tratta dei corpi di Giorgia Sommacal 23 anni, figlia di Monica Montefalcone, e di Muriel Oddenino, assegnista di ricerca dell’Università di Genova, originaria della Puglia e residente a Poirino, nel Torinese, collaboratrice della cattedra della professoressa Montefalcone. Ieri la squadra finlandese di immersioni tecniche coinvolta nell’operazione... 🔗 Leggi su Open.online

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MALDIVE, recuperati i corpi di Gualtieri e Montefalcone. La procura indaga per OMICIDIO colposo

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