Tragedia Maldive recuperati anche gli ultimi 2 corpi dei sub italiani

Nelle Maldive sono stati recuperati oggi anche gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti nell’atollo di Vaavu, all’interno di una grotta nota come quella degli squali. I corpi sono stati estratti dopo un intervento di soccorso che ha coinvolto le autorità locali e i soccorritori. La tragedia coinvolgeva più persone e si è verificata in una zona frequentata da appassionati di immersioni. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale sulle condizioni di sicurezza in alcune aree di immersione.

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Recuperati oggi i corpi degli ultimi due sub italiani morti alle Maldive, rimasti intrappolati nell’atollo di Vaavu, all’interno della grotta degli squali. Attesa per il rientro in Italia Si sono concluse questa mattina le operazioni di recupero dei corpi dei cinque subacquei italiani morti durante una drammatica immersione nelle acque delle Maldive. Dopo il recupero, avvenuto nei giorni scorsi, delle salme della professoressa dell’Università di Genova Monica Montefalcone e del biologo marino Federico Gualtieri,oggi sono stati riportati in superficie anche i corpi di Giorgia Sommacal, 22 anni, figlia della docente, e della ricercatrice Muriel Oddenino,biologa marina e assegnista di ricerca dell’ateneo genovese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tragedia Maldive, recuperati anche gli ultimi 2 corpi dei sub italiani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Dramma alle MALDIVE RECUPERATI GLI ULTIMI DUE CORPI Sullo stesso argomento Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei sub italianiChiusano San Domenico, sventati diversi tentativi di truffa agli anziani: decisiva la campagna informativa dei Carabinieri Portici al voto, On. Leggi anche: Maldive, fine dell'incubo. Recuperati anche gli ultimi due corpi degli italiani Tragedia alle Maldive: recuperati gli ultimi corpi dei sub scomparsi - Concluso il recupero dei due sub dispersI dal 14 maggio nelle acque maldiviane. Continua la lettura : ift.tt/FP3oD12 x.com Recupero dei corpi, tragedia immersione alle Maldive reddit Tragedia alle Maldive, recuperati anche i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel OddeninoIl team di sub esperti finlandesi ha recuperato ieri i corpi di Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimathà mentre il cadavere dell’istruttore subacqueo Gianluca Benedetti, ritro ... primocanale.it Tragedia alle Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani morti durante l’immersioneRecuperati alle Maldive gli ultimi due corpi dei sub italiani morti in immersione. Concluse le operazioni per le cinque vittime ... affaritaliani.it