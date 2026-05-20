Maldive Procura di Roma dispone autopsia su corpo di Benedetti esami autoptici anche su altri 4 sub appena faranno rientro

La procura di Roma ha disposto un’autopsia sul corpo di un uomo di 44 anni, trovato nelle Maldive. Sono stati programmati anche esami autoptici su altri quattro sub appena rientreranno in Italia. La salma, che era stata scoperta nella seconda cavità di una grotta, è arrivata ieri sera all’aeroporto di Malpensa. La vicenda riguarda un incidente avvenuto durante un’immersione e sono in corso le indagini per chiarire le cause.

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