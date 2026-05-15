Sub italiani morti alle Maldive | indaga la procura di Roma Un corpo recuperato | è quello di Gianluca Benedetti – La diretta

La procura di Roma sta conducendo un’indagine sulla morte di cinque cittadini italiani avvenuta nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, durante un’immersione subacquea. Uno dei corpi, quello di Gianluca Benedetti, è stato recuperato. Le autorità italiane stanno esaminando le circostanze dell’incidente e stanno collaborando con le autorità maldiviane per chiarire quanto accaduto. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause o sulle eventuali responsabilità.

La procura di Roma indaga sulla morte dei cinque italiani che hanno perso la vita nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, durante un’immersione subacquea. I pm della capitale, coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi, una volta ricevuta comunicazione apriranno un fascicolo e affideranno una delega di indagine per compiere tutti gli accertamenti e individuare le cause delle morti avvenute durante l’esplorazione di alcune grotte a 60 metri di profondità. Le vittime sono le due genovesi Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, il padovano Gianluca Benedetti, i piemontesi Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. L'articolo Sub italiani morti alle Maldive: indaga la procura di Roma. 🔗 Leggi su Open.online

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