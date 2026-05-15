Sub italiani morti alle Maldive | indaga la procura di Roma Un corpo recuperato | è quello di Gianluca Benedetti – La diretta

Da open.online 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Roma sta conducendo un’indagine sulla morte di cinque cittadini italiani avvenuta nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, durante un’immersione subacquea. Uno dei corpi, quello di Gianluca Benedetti, è stato recuperato. Le autorità italiane stanno esaminando le circostanze dell’incidente e stanno collaborando con le autorità maldiviane per chiarire quanto accaduto. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause o sulle eventuali responsabilità.

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La procura di Roma indaga sulla morte dei cinque italiani che hanno perso la vita nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, durante un’immersione subacquea. I pm della capitale, coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi, una volta ricevuta comunicazione apriranno un fascicolo e affideranno una delega di indagine per compiere tutti gli accertamenti e individuare le cause delle morti avvenute durante l’esplorazione di alcune grotte a 60 metri di profondità. Le vittime sono le due genovesi Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, il padovano Gianluca Benedetti, i piemontesi Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. L'articolo Sub italiani morti alle Maldive: indaga la procura di Roma. 🔗 Leggi su Open.online

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