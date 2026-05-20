Maldive fonti locali | recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani morti

Da quotidiano.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, fonti locali hanno confermato il ritrovamento di due corpi di sub italiani deceduti durante un’immersione alle Maldive. In totale, sono stati recuperati tutti e quattro i corpi delle persone coinvolte nell’incidente. Le operazioni di recupero sono state condotte nel rispetto delle procedure di sicurezza e si sono svolte nelle acque dell’arcipelago. La notizia è stata diffusa nelle prime ore di oggi, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.

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Roma, 20 maggio 2026 - Secondo fonti locali sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei sub italiani morti durante una immersione alle Maldive.  Tutti e 4 i cadaveri sono stati trovati nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando. Ieri il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimathà. È presumibile dunque che oggi siano stati recuperati i corpi della figlia di Montefalcone, Giorgia Sommacal e della ricercatrice Oddenino. Il cadavere dell'operatore Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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