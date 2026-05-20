Maldive fonti locali | recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani morti

Nelle ultime ore, fonti locali hanno confermato il ritrovamento di due corpi di sub italiani deceduti durante un’immersione alle Maldive. In totale, sono stati recuperati tutti e quattro i corpi delle persone coinvolte nell’incidente. Le operazioni di recupero sono state condotte nel rispetto delle procedure di sicurezza e si sono svolte nelle acque dell’arcipelago. La notizia è stata diffusa nelle prime ore di oggi, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.

Roma, 20 maggio 2026 - Secondo fonti locali sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei sub italiani morti durante una immersione alle Maldive. Tutti e 4 i cadaveri sono stati trovati nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando. Ieri il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimathà. È presumibile dunque che oggi siano stati recuperati i corpi della figlia di Montefalcone, Giorgia Sommacal e della ricercatrice Oddenino. Il cadavere dell'operatore Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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