Maldive legale tour operator Albatros | I sub non avevano brevetto full cave a bordo solo attrezzatura per immersioni ricreative

Da ilgiornaleditalia.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per l'immersione in grotta era necessaria non solo un'attrezzatura più fornita e meglio equipaggiata di quella messa a disposizione dalla "Duke of York" (adibita solo ad immersioni ricreative), ma un apposito brevetto per "penetrazione in grotta" che nessuno aveva. La docente Montefalcone avrebbe av. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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