Per l'immersione in grotta era necessaria non solo un'attrezzatura più fornita e meglio equipaggiata di quella messa a disposizione dalla "Duke of York" (adibita solo ad immersioni ricreative), ma un apposito brevetto per "penetrazione in grotta" che nessuno aveva. La docente Montefalcone avrebbe av. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Maldive, legale tour operator Albatros: "I sub non avevano brevetto full cave, a bordo solo attrezzatura per immersioni ricreative"

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Maldive, la legale del tour operator italiano: Non sapevamo dellimmersione oltre i 30 metri

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