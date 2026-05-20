Due sub sono deceduti alle Maldive in circostanze ancora da chiarire, con alcune fonti che ipotizzano un coinvolgimento delle grotte marine. Un esperto ha spiegato che i sub erano presenti per visitare le barriere coralline e non le grotte, e che la loro esperienza avrebbe dovuto proteggerli da eventuali rischi. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, mentre i dettagli sugli eventi che hanno portato alla tragedia sono ancora in fase di accertamento.

Una nuova ipotesi: i sub morti alle Maldive erano troppo esperti per improvvisare una visita alle grotte senza l'adeguata preparazione di cui erano perfettamente al corrente vista la loro alta preparazione: hanno fatto un sopralluogo visivo per una futura esplorazione e sono invece stati risucchiati all'interno da una fortissima corrente provocata dalla particolare conformazione del sito subacqueo caratterizzato da entrata e uscita: un «effetto Venturi» ai -50 metri. E' questa, in sintesi, l'ipotesi, formulata in una conversazione con l'Adnkronos, del presidente della Società italiana di medicina subacquea e iperbarica, Alfonso Bolognini. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Maldive, i sub «risucchiati nelle grotte dall'effetto Venturi». L'esperto: erano lì per le barriere coralline non per le grotte

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