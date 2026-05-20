I sub risucchiati in profondità da una corrente fortissima Il governo delle Maldive | Non informati dell’immersione nelle grotte

Cinque italiani sono morti giovedì scorso nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, dopo essere stati risucchiati da una forte corrente durante un’immersione. Il governo locale ha dichiarato di non essere stato informato in anticipo sulle immersioni nelle grotte, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti con l’ipotesi di omicidio colposo plurimo. Le autorità italiane stanno collaborando per chiarire le dinamiche dell’incidente.

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