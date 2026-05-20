I sub risucchiati in profondità da una corrente fortissima Il governo delle Maldive | Non informati dell’immersione nelle grotte
Cinque italiani sono morti giovedì scorso nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, dopo essere stati risucchiati da una forte corrente durante un’immersione. Il governo locale ha dichiarato di non essere stato informato in anticipo sulle immersioni nelle grotte, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti con l’ipotesi di omicidio colposo plurimo. Le autorità italiane stanno collaborando per chiarire le dinamiche dell’incidente.
Malè (Maldive) – È omicidio colposo plurimo l’ipotesi di reato al centro del fascicolo contro ignoti avviato dalla Procura di Roma in relazione alla morte dei cinque italiani avvenuta giovedì scorso nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive. Un atto dovuto volto, nella fase attuale, ad accertare possibili responsabilità e profili illeciti nell’organizzazione dell’immersione che ha portato Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino, a oltre sessanta metri di profondità nella grotta di Dekunu Kandu. Quattro italiani rimasti in una grotta a 60 metri di profondità Sgombrare il campo dall’ipotesi di avvelenamento da gas presente nelle bombole o da un errore nella composizione della miscela utilizzata, è il primo obiettivo dei magistrati di piazzale Clodio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Tragedia alle Maldive, chi sono i cinque sub italiani morti durante unimmersione
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Da quanto ho capito pare che i Sub italiani morti alle Maldive siano stati viti e del così detto effetto Venturi che li ha risucchiati nella grotta contro il loro volere e da lì non sono più riusciti ad uscire. x.com
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Maldive, spunta un'ipotesi nuova: Sub risucchiati nelle grotte da un effetto Venturi reddit
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