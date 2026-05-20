Maldive i rebreather per immersioni sei volte più lunghe | le immagini di Dan Europe
Dopo tre giorni di immersioni, i sub di Dan Europe (Divers Alert Network) hanno portato a termine la prima fase della loro missione nelle Maldive, recuperando i corpi di tutte le vittime coinvolte. Durante le operazioni, sono state utilizzate nuove tecnologie di immersione con rebreather, che permettono di prolungare la permanenza sott’acqua fino a sei volte rispetto ai metodi tradizionali. Le immagini delle immersioni sono state condivise nelle ultime ore, documentando le attività svolte durante questa fase.
Dopo tre giorni di immersioni, oggi, mercoledì 20 maggio, i sub di Dan Europe (Divers Alert Network) hanno completato la prima fase della missione, con il recupero dei corpi di tutte le vittime coinvolte. Dietro al successo delle immersioni c’è uno speciale apparecchio che permette esplorazioni molto più lunghe, grazie a un’autonomia di respiro molto maggiore. È il rebreather, un sistema di respirazione a circuito chiuso che filtra l’aria espirata, ripulendola dall’anidride carbonica, che viene fissata a un filtro. Mentre nelle normali bombole utilizzate per le immersioni – sistemi di respirazione a circuito aperto – l’aria espirata viene eliminata attraverso l’erogatore, nei rebreather il gas espirato e ripulito ritorna nella bombola. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Maldive, i rebreather per immersioni sei volte più lunghe: le immagini di Dan Europe
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