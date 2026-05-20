Maldive i rebreather per immersioni sei volte più lunghe | le immagini di Dan Europe

Dopo tre giorni di immersioni, i sub di Dan Europe (Divers Alert Network) hanno portato a termine la prima fase della loro missione nelle Maldive, recuperando i corpi di tutte le vittime coinvolte. Durante le operazioni, sono state utilizzate nuove tecnologie di immersione con rebreather, che permettono di prolungare la permanenza sott’acqua fino a sei volte rispetto ai metodi tradizionali. Le immagini delle immersioni sono state condivise nelle ultime ore, documentando le attività svolte durante questa fase.

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