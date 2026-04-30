Tornano nel negozio che avevano derubato | riconosciute e denunciate

Da quicomo.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due donne sono tornate nel negozio che avevano sottratto merce mesi prima. Questa volta, la proprietaria si trovava nel negozio e le ha riconosciute immediatamente. Dopo averle riconosciute, ha chiamato le forze dell’ordine. Le due donne sono state identificate e denunciate. La scena si è svolta senza incidenti, e le autorità hanno avviato le procedure previste dalla legge.

Sono tornate nello stesso negozio che avevano derubato mesi prima, ma questa volta ad attenderle c’era la proprietaria che le ha riconosciute. È finita con una denuncia a piede libero la vicenda che ha visto protagoniste due donne accusate di furto nel centro di Como.L’episodio è avvenuto nel.🔗 Leggi su Quicomo.it

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