Maldive recuperati i primi due corpi dei quattro sub italiani morti durante un’immersione Fonti locali | Sono Gualtieri e Montefalcone

Alle Maldive sono stati recuperati i primi due corpi dei quattro sub italiani deceduti durante un’immersione. Secondo fonti locali, si tratta di persone identificate come Gualtieri e Montefalcone. I sommozzatori finlandesi sono intervenuti sul sito per recuperare i corpi e hanno estratto i due corpi nelle ultime ore. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni degli altri due sub coinvolti. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso.

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