Maldive recuperati i primi due corpi dei quattro sub italiani morti durante un’immersione Fonti locali | Sono Gualtieri e Montefalcone
Alle Maldive sono stati recuperati i primi due corpi dei quattro sub italiani deceduti durante un’immersione. Secondo fonti locali, si tratta di persone identificate come Gualtieri e Montefalcone. I sommozzatori finlandesi sono intervenuti sul sito per recuperare i corpi e hanno estratto i due corpi nelle ultime ore. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni degli altri due sub coinvolti. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso.
I sommozzatori finlandesi hanno recuperato due dei quattro corpi dei sub italiani morti durante un’immersione alle Maldive. Secondo fonti locali, apparterrebbero a un uomo e a una donna. Si tratterebbe, con ogni probabilità, di Federico Gualtieri – unico uomo del gruppo – e della professoressa Monica Montefalcone. I cadaveri si trovavano a circa 60 metri di profondità, nel terzo settore della grotta. «Gli altri due potrebbero essere recuperati domani (giovedì 20 maggio, ndr )», ha dichiarato il portavoce del governo maldiviano Mohammed Hussain Sharif. Nel frattempo, le autorità dell’arcipelago stanno verificando la regolarità dei permessi dei cinque sub italiani per effettuare immersioni oltre i 50 metri di profondità. 🔗 Leggi su Open.online
Maldives Scuba Diving Tragedy: Bodies Of Italian Divers Found | Spotlight | Firstpost
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