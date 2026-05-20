Le operazioni di recupero delle vittime dell’incidente nelle Maldive hanno coinvolto diverse nazionalità e sono state condotte con impegno da parte di vari team. Durante le operazioni, si sono verificati sviluppi riguardanti le circostanze della morte di un sub soccorritore, con dettagli che stanno emergendo in modo progressivo. Le autorità stanno analizzando i fatti e raccogliendo prove per chiarire le modalità dell’incidente e le cause che hanno portato alla tragica perdita.

Le operazioni di recupero non potevano essere più internazionali di così: per riportare a terra i corpi dei quattro italiani morti durante l’immersione di giovedì scorso alla “grotta degli squali” (la Thinwana Kandu) di Alimathà, nelle Maldive, sono impegnati tre subacquei professionisti finlandesi della Dan Europe (Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, tre esperti mica da poco che hanno già partecipato al salvataggio, nel 2018, dei dodici ragazzini intrappolati in una caverna in Thailandia), a loro sono affiancati un altro esperto e la guardia costiera maldiviana, inoltre l’attrezzatura di cui hanno bisogno è fornita dal Regno Unito e dell’Australia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Maldive, ecco com'è morto il sub soccorritore: risvolti sconvolgenti

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Morto un soccorritore

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