Durante le operazioni di recupero nell’atollo di Vaavu nelle Maldive, un soccorritore delle forze armate maldiviane è deceduto. Il sergente stava partecipando alle immersioni nella grotta sottomarina come parte delle ricerche dei sub italiani dispersi. Le attività di ricerca sono continuate dopo il tragico evento. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente. La vicenda si inserisce in un contesto di operazioni di soccorso in corso da diversi giorni.

Il sergente delle forze armate maldiviane partecipava alle operazioni di recupero nell’atollo di Vaavu, proseguono le immersioni nella grotta sottomarina. Si aggrava ulteriormente la tragedia avvenuta alle Maldive durante le operazioni di ricerca dei corpi dei sub italiani nell’atollo di Vaavu. Un sommozzatore delle forze armate maldiviane è morto dopo essere stato colpito da una grave malattia da decompressione. La notizia, diffusa dai media locali e confermata anche dal presidente delle Maldive Mohamed Muizzu, ha sconvolto l’arcipelago mentre continuano le operazioni nella grotta sottomarina dove si troverebbero ancora quattro italiani. Chi era il soccorritore morto durante le ricerche. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Maldive, morto un soccorritore durante le ricerche dei sub italiani dispersi: cosa è successo

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