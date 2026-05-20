Nelle acque delle Maldive, i sub utilizzano un dispositivo chiamato Rebreather per il recupero dei corpi. Si tratta di un respiratore a circuito chiuso che permette di riciclare il gas espirato, rendendo possibile una respirazione prolungata sott’acqua. Il sistema impiega un processo di depurazione del gas, eliminando anidride carbonica e reintegrando l’ossigeno. Questa tecnologia permette ai sub di immergersi più a lungo senza consumare grandi quantità di aria. Il Rebreather viene impiegato anche in altre attività subacquee e in operazioni di soccorso.

Il funzionamento si basa su un circuito chiuso in cui il gas espirato viene depurato: uno speciale filtro assorbente trattiene l’anidride carbonica, mentre l’ossigeno consumato viene reintegrato tramite una valvola elettronica chiamata solenoide o attraverso sistemi a flusso costante nei modelli MCC. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Maldive, che cos’è il Rebreather usato dai sub nel recupero dei corpi: respiratore a circuito chiuso che ricicla gas espirato

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