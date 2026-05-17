Recupero corpi degli italiani morti alle Maldive corsa contro tempo e squali | missione col rebreather cos' è

Sono stati avviati i lavori di recupero dei corpi degli italiani deceduti alle Maldive. La missione prevede l’impiego di attrezzature subacquee speciali, tra cui il rebreather, per raggiungere le aree in profondità e recuperare i corpi sommersi. La task force ha programmato le operazioni in modo da minimizzare i rischi, considerando la presenza di squali nelle acque interessate. La società incaricata ha comunicato che le operazioni sono state avviate nelle prime ore della mattina.

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È corsa contro il tempo e contro gli squali per recuperare i corpi dei sub italiani morti alle Maldive durante un’immersione ad Alimathà, isola dell’atollo Vaavu. Nelle scorse ore, da un aeroporto svedese è partita alla volta di Malè, capitale maldiviana, una squadra di esperti sub-speleologi finlandesi di Dan Europe (Divers Alert Network Europe), organizzazione medica per la sicurezza dei subacquei che da decenni opera nei salvataggi estremi. L’associazione, nata in Italia, ha una rete di esperti sparsi in tutto il mondo. I sub selezionati per tentare di rintracciare e portare a terra i cadaveri inizieranno la missione nella giornata di domenica 17 maggio. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Recupero corpi degli italiani morti alle Maldive, corsa contro tempo e squali: missione col rebreather, cos'è ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italiani morti alle Maldive, il Nitrox nelle bombole d'ossigeno, cos'è e quando diventa pericoloso Sullo stesso argomento Italiani morti alle Maldive, iniziate immersioni per recupero corpi(Adnkronos) – La Guardia costiera delle Maldive ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi nell’incidente di... Italiani morti in immersione alle Maldive, deceduto sub che cercava i corpi: cos'è successoCome riporta La Repubblica, un sommozzatore dell’esercito delle Maldive sarebbe morto mentre partecipava alla squadra di recupero per ritrovare i... Un’altra tragedia. Un sub dell’esercito è morto mentre era impegnato nelle operazioni di recupero dei corpi degli italiani deceduti alle Maldive durante un’immersione. x.com Recupero corpi degli italiani morti alle Maldive, corsa contro tempo e squali: missione col rebreather, cos'èSub italiani morti alle Maldive, per il recupero dei corpi si attiva Dan Europe: al via la missione con il sistema rebreather ... virgilio.it Un sub di soccorso muore durante la ricerca dei corpi degli italiani reddit Maldive, il recupero dei corpi degli italiani: Morto uno dei sub che partecipavano alle operazioni di ricerca nella grottaSecondo le prime informazioni arrivate dall'inchiesta locale, il gruppo di italiani sarebbe sceso ben oltre la profondità consentita. L'unico corpo recuperato, quello di Gianluca Benedetti, era all'in ... vanityfair.it