Nelle Maldive, cinque sub sono morti in una grotta durante un’immersione. La Procura ha aperto un’indagine per verificare le cause dell’incidente, concentrandosi sui dati registrati dai computer subacquei finlandesi. Questi dispositivi monitorano la profondità raggiunta e altri parametri durante le immersioni. I risultati dell’analisi potrebbero chiarire le circostanze del tragico evento e fornire informazioni sui limiti di sicurezza in quell'ambiente. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle procedure di sicurezza nelle immersioni in grotta.

? Punti chiave Cosa riveleranno i dati dei computer subacquei finlandesi sulla profondità raggiunta?. Perché le autorità maldiviane non erano state avvertite dell'immersione nella grotta?. Come può l'effetto Venturi aver trascinato i sub nelle profondità?. Chi deve rispondere della discrepanza tra missione scientifica e spedizione privata?.? In Breve Tre speleosub finlandesi Dan Europe hanno consegnato GoPro e computer subacquei alla polizia.. Ipotesi tecnica indaga l'effetto Venturi e correnti violente nella grotta di Dekunu Kandu.. Autorità maldiviane contestano la mancata notifica dell'immersione rispetto alla ricerca coralli autorizzata.. Procura di Roma indaga Monica Montefalcone per possibili violazioni protocolli Università di Genova. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maldive, 5 sub morti in grotta: la Procura indaga sull’ossigeno

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Maldive, recuperati due dei quattro italiani morti nella grotta:la Procura di Roma apre uninchiesta

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