Sub italiani morti alle Maldive | indaga la procura di Roma Sospese le operazioni di recupero – La diretta
La procura di Roma ha aperto un’indagine sulla morte di cinque italiani avvenuta nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, durante un’immersione subacquea. Le operazioni di recupero dei corpi sono state temporaneamente sospese. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’autorità giudiziaria, che sta cercando di chiarire le cause del decesso dei partecipanti all’attività subacquea. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze.
La procura di Roma indaga sulla morte dei cinque italiani che hanno perso la vita nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, durante un’immersione subacquea. I pm della capitale, coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi, una volta ricevuta comunicazione apriranno un fascicolo e affideranno una delega di indagine per compiere tutti gli accertamenti e individuare le cause delle morti avvenute durante l’esplorazione di alcune grotte a 60 metri di profondità. Le vittime sono le due genovesi Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, il padovano Gianluca Benedetti, i piemontesi Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. L'articolo Sub italiani morti alle Maldive: indaga la procura di Roma. 🔗 Leggi su Open.online
Maldive, la procura di Roma indaga sulla morte dei 5 italiani
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Cinque sub italiani sono morti durante un’immersione nelle grotte sommerse dell’atollo di Vaavu alle #Maldive. Le operazioni di recupero proseguono tra mare agitato e forti correnti, mentre la Procura di Roma apre un’indagine. ift.tt/vb6PyCj x.com
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