Sub italiani morti alle Maldive | indaga la procura di Roma Sospese le operazioni di recupero – La diretta

La procura di Roma ha aperto un’indagine sulla morte di cinque italiani avvenuta nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, durante un’immersione subacquea. Le operazioni di recupero dei corpi sono state temporaneamente sospese. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’autorità giudiziaria, che sta cercando di chiarire le cause del decesso dei partecipanti all’attività subacquea. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze.

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