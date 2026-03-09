Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha commentato la vittoria dei rossoneri nel derby contro l’Inter. Il risultato ha riaperto il campionato, secondo Ambrosini, che si è espresso sulla situazione attuale della stagione. La partita si è conclusa con una vittoria per il Milan, portando i rossoneri a guadagnare punti importanti in classifica.

Milano è rossonera. Il Milan batte l'Inter 1-0 e si aggiudica il 246° derby della Madonnina. I rossoneri sono riusciti a prevalere grazie al gol di Estupinan, arrivato al 35' minuto su una bella imbucata di Fofana. La vittoria nella stracittadina riduce il distacco tra le due squadre a 7 punti: uno scenario che preannuncia un finale di campionato ricco di emozioni. Al termine della partita, Massimo Ambrosini è intervenuto dagli studi di 'DAZN' per commentare la vittoria dei rossoneri. Ecco, di seguito, le sue parole. "Il campionato è riaperto, con qualsiasi altro risultato sarebbe stato chiuso. Rimane difficile, ma non sottovalutiamo l'aspetto psicologico: l'Inter ha perso due campionati alla volata finale negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Inter, Ambrosini non ha dubbi: “Adesso il campionato è riaperto”

Milan, Pastore non ha dubbi: “Il campionato è finito, 10 punti di distacco dall’Inter sono troppi”La sconfitta contro il Parma ha portato il Milan a 10 punti di distanza dall'Inter.

Lotta Scudetto, Ambrosini: “Il Milan non ha l’urgenza di vincere il campionato. Potrebbe essere un vantaggio”Durante l'ultimo appuntamento con 'Cronache di Spogliatoio' l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha rilasciato alcune dichiarazioni sui...

Milan-Napoli, episodi in area di rigore: il dibattito a Sky Calcio Club

Una raccolta di contenuti su Milan Inter Ambrosini non ha dubbi....

Temi più discussi: Ambrosini: Il derby sarà una battaglia! Allegri ha ridato un'anima al Diavolo. Occhio a Esposito; Milan-Inter, Ambrosini: Il derby si vince qui e va sui singoli; Ambrosini: Milan può riaprire lo scudetto? Direi di no. Esposito-Camarda? Andiamoci piano; Ambrosini rivela chi può decidere a sorpresa il derby tra le fila del Milan: Sfortunato ben oltre i suoi demeriti.

Milan-Inter diretta Serie A: Allegri vince il derby contro Chivu LIVEIn scena l’attesissimo match a San Siro: i rossoneri vogliono riaprire la corsa scudetto, i nerazzurri andare in fuga ... corrieredellosport.it

Il derby é del Milan, Inter a -7 e lotta scudetto riapertaDelude l'Inter che forse si fa condizionare dal 'clima teso' che secondo alcuni si è creato intorno alla squadra. Ma i nerazzurri hanno anche qualcosa da recriminare per un sospetto tocco di mano di R ... ansa.it

IL Milan batte l ‘ Inter 1 a 0 sul finale le proteste dei giocatori dell ‘ Inter per un presunto fallo di mano il MILAN si porta a meno 7 - facebook.com facebook

La classifica di Serie A dopo Milan-Inter 1-0 x.com