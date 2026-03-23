Massimo Oddo si racconta in una lunga intervista concessa a 'Fanpage'. Di seguito, le parole del tecnico del Milan Futuro. Sui settori giovanili italiani: "Una volta l’allenamento era fatto soprattutto di partitine e lavoro coordinativo. Oggi il lavoro coordinativo si fa poco e non gli si dà importanza, ma è fondamentale: se non sei coordinato, in qualsiasi sport non arrivi ad alti livelli. Poi oggi vedo sui social allenatori che insegnano la costruzione dal basso ai bambini di 7 anni. È follia. Fino a una certa età bisogna sviluppare l’istinto e le caratteristiche individuali. Una volta c’erano educatori, oggi ci sono allenatori. Gli allenatori erano per le prime squadre o per i ragazzi di 17-18 anni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Oddo: “Baresi e Maldini erano i miei idoli. Al Bayern Monaco è stato bellissimo, ma tornare al Milan…”

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