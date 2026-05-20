Malattie rare | Egpa Fede AstraZeneca ' rimborsabilità di benralizumab traguardo importante'

L'Aifa ha approvato la rimborsabilità di benralizumab per il trattamento della granulomatosi eosinofila con poliangite, una malattia rara e complessa. La decisione riguarda un farmaco sviluppato da un'azienda farmaceutica nota, che potrà essere fornito a pazienti con questa condizione senza costi diretti. Questa misura è stata annunciata da un rappresentante dell'ente regolatorio e rappresenta un passo avanti nel percorso di accesso alle terapie per questa patologia.

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"L'approvazione della rimborsabilità da parte di Aifa per benralizumab nella granulomatosi eosinofila con poliangite rappresenta un traguardo importante in una patologia rara e complessa. In Italia riguarda circa 1400 soggetti e ha ancora unmet medical needs importanti". Lo ha detto Raffaela Fede, direttore medico AstraZeneca Italia, nel corso dell'incontro con la stampa ‘Egpa - Granulomatosi eosinofila con poliangite, le nuove prospettive terapeutiche’ che si è tenuto a Milano. Pera Toons è un fenomeno crossmediale che ha catturato l’attenzione di adulti e bambini. Un artista con uno stile che sfiora quasi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Malattie rare: Egpa, Fede (AstraZeneca), 'rimborsabilità di benralizumab traguardo importante' ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Malattie rare: Egpa, Fede (AstraZeneca), 'rimborsabilità di benralizumab traguardo importante' Sullo stesso argomento Leggi anche: Egpa, Fede (AstraZeneca): "Benralizumab riduce anche uso corticosteroidi" Leggi anche: Malattie rare: Egpa recidivante o refrattaria, si ampliano indicazioni per anti Il-5 Egpa, Fede (AstraZeneca): Benralizumab riduce anche uso corticosteroidiL'approvazione della rimborsabilità da parte di Aifa - Agenzia italiana del farmaco, di benralizumab in Egpa, granulomatosi eosinofila con poliangioite, rappresenta un traguardo importante in una pat ... adnkronos.com Malattie rare: Egpa recidivante o refrattaria, si ampliano indicazioni per anti IL-5(Adnkronos) - L’Agenzia italiana del farmaco ha approvato la rimborsabilità dell’estensione di indicazione di benralizumab - anticorpo monoclonale in grado di agire sul recettore dell’interleuchina 5 ... msn.com