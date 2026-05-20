L'Agenzia italiana del farmaco ha approvato la rimborsabilità di un nuovo trattamento per l’Egpa, una malattia rara caratterizzata da infiammazioni dei vasi sanguigni. La decisione riguarda specificamente i casi di Egpa recidivante o refrattaria, in cui le terapie precedenti non hanno dato risultati soddisfacenti. Questa approvazione amplia le opzioni terapeutiche disponibili per i pazienti affetti da questa condizione, offrendo un trattamento a base di anticorpi anti-Il-5. La rimborsabilità entrerà in vigore a partire dalla data stabilita dall’ente regolatorio.

Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmaco ha approvato la rimborsabilità dell'estensione di indicazione di benralizumab - anticorpo monoclonale in grado di agire sul recettore dell'interleuchina 5 - nel trattamento della granulomatosi eosinofila con poliangite (Egpa) recidivante o refrattaria. La pubblicazione in Gazzetta ufficiale segna una nuova prospettiva terapeutica per tutte le persone interessate da questa patologia rara, complessa ed eterogenea, spesso caratterizzata da un ritardo nella diagnosi legato alle sue manifestazioni cliniche variabili e all'aspecificità dei suoi sintomi iniziali. Si stima che nel nostro Paese circa 1400 persone convivano con questa patologia cronica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Malattie rare: Egpa recidivante o refrattaria, si ampliano indicazioni per anti Il-5

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