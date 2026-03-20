Malattie rare quando raccontare è liberatorio | il progetto

Una malattia rara e progressiva come l’amiloidosi ereditaria da transtiretina può colpire vari organi e ridurre la qualità della vita di chi ne soffre. Recentemente è stato avviato un progetto che invita i pazienti a condividere le proprie esperienze, offrendo loro uno spazio per raccontare il percorso e le difficoltà affrontate. L’iniziativa mira a sensibilizzare e a favorire la conoscenza di questa patologia.

Il progetto che racconta una delle malattie rare che sconvolgono la vita dei pazienti: l’amiloidosi ereditaria da transtiretina. Malattia rara e progressiva, l’amiloidosi ereditaria da transtiretina può coinvolgere diversi organi, compromettendo in modo significativo la qualità della vita dei pazienti. La diagnosi, soprattutto nella forma ereditaria, arriva spesso con anni di ritardi rispetto all’esordio dei primi sintomi. ‘Amyci – Storie di vita nell’amiloidosi ereditaria da transtiretina’ nasce per raccontare le storie, le paure e le speranze di chi convive ogni giorno con la malattia. Il libro – un progetto di medicina narrativa condotto da Istud – raccoglie 27 testimonianze di pazienti, caregiver e clinici. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Malattie rare, quando raccontare è liberatorio: il progetto Articoli correlati Leggi anche: Ricerca, al via il progetto "Micro_care" per la medicina personalizzata nelle malattie rare epigenetiche Aggiornamenti e notizie su Malattie rare Temi più discussi: Malattie rare, quando raccontare è liberatorio: il progetto; Ludovico, due malattie rare e il blind tennis: Ero solo, lo sport mi ha salvato; Malattie Rare, Amiloidosi Ereditaria: Quando La Cura Passa Anche Dalle Parole; Malattie rare, amiloidosi ereditaria da transtiretina: Grigoletto (Famy), 'con progetto Amyci il racconto dei pazienti'. Malattie rare, quando raccontare è liberatorio: il progettoIl progetto che racconta una delle malattie rare che sconvolgono la vita dei pazienti: l'amiloidosi ereditaria da transtiretina. lapresse.it Malattie rare, amiloidosi ereditaria da transtiretina: Grigoletto (Famy), con progetto Amyci il racconto dei pazienti(Adnkronos) - Come associazione abbiamo creduto moltissimo nel progetto Amyci perché dà voce ai pazienti, i nostri associati, ma anche le loro famiglie. Mette le persone nella posizione di raccontare ... msn.com Malattie rare: gioco di ruolo per i nostri studenti Una sorta di gioco di ruolo, per far capire agli studenti quali valori ci sono in campo quando si parla di malattie rare, dati medici raccolti dai pazienti e banche dati in cui sono conservati. E poi la discussio - facebook.com facebook