Malattie rare | anche Cava si mobilita per Morena la raccolta per le cure in Messico

A Cava si è avviata una raccolta fondi per Morena, una ragazza di sedici anni di Brusciano affetta da una malattia rara. La giovane deve recarsi in Messico per sottoporsi a un nuovo ciclo di terapie sperimentali, e la comunità locale si è subito mobilitata per sostenere le sue cure. La campagna di solidarietà coinvolge diverse persone e gruppi del territorio.

I cicli completi sono tre, e noi siamo solo al primo: questo significa che la nostra raccolta fondi deve continuare, perché senza l’aiuto di chi ci vuole bene tutto questo non sarebbe possibile Gara di solidarietà per Morena, sedicenne di Brusciano, affetta da una malattia rara e che necessita di tornare in Messico per affrontare un nuovo ciclo di terapie sperimentali. Assieme alla sua famiglia è stata ospite, nei giorni scorsi, dell'oratorio Santa Lucia di Cava. “Con questa raccolta dobbiamo raggiungere l'obiettivo di riportare la piccola in Messico ed effettuare il secondo ciclo del trattamento Cytotron che è una tecnologia innovativa basata sulla risonanza magnetica che utilizza speciali bobine per inviare frequenze controllate al cervello. 🔗 Leggi su Salernotoday.it In centro storico si corre per le malattie genetiche rare, da piazza del Popolo parte la "Run for rare"Le malattie genetiche rare, considerate nel loro insieme, rappresentano una realtà molto più diffusa di quanto si creda comunemente. Malattie rare, la doppia sfida: cure ed equitàLe sfide di Uniamo per i pazienti affetti da malattie rare: garantire un accesso equo e tempestivo a terapie e trattamenti. Contenuti e approfondimenti su Malattie rare. Malattie rare, Iss: in 10 anni identificate 30 nuove mutazioni geneticheIn dieci anni, il laboratorio all’interno del Centro nazionale malattie rare dell’Istituto Superiore di Sanità ha individuato circa trenta nuove mutazioni genetiche e descritto i meccanismi molecolari ... rainews.it Malattie rare, scoperte 30 nuove mutazioni in 10 anni. Il telefono verde dell’Iss: cosa chiedono pazienti e cargiverIn occasione della Giornata sulle Malattie Rare (Rare Disease Day 2026) il centro di cicerca nazionale dell’Iss fa il punto: i numeri. Studi in corso sulle mutazioni del gene CDC42 ... quotidiano.net