Malattie rare arriva ‘La Nf minuto per minuto’ | serie animata che accende i riflettori sulle neurofibromatosi

Da periodicodaily.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata annunciata una nuova serie animata intitolata “La Nf minuto per minuto” dedicata alle malattie rare, in particolare alla neurofibromatosi. La produzione mira a mostrare cosa comporta convivere con questa condizione, illustrando i diversi percorsi di cura e le difficoltà legate alla gestione di controlli e visite multiple. L’obiettivo è fornire informazioni chiare a chi vive con questa patologia e a chi si occupa di assisterli, senza entrare in dettagli medici complessi.

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(Adnkronos) – Scoprire cosa significa vivere con la neurofibromatosi, quali percorsi seguire, come orientarsi nella complessità di una malattia che richiede visite, controlli e la cura di tanti specialisti. E' l'obiettivo di 'La Nf minuto per minuto', il primo progetto di animazione realizzato in Italia dedicato alle neurofibromatosi (Nf). Un racconto per informare e dare. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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