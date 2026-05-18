Malattie infiammatorie croniche intestinali | a Perugia un confronto diretto tra pazienti e medici per abbattere le distanze
Martedì 19 maggio, in occasione della Giornata Mondiale dedicata alle malattie infiammatorie croniche intestinali, si terrà a Perugia un incontro tra pazienti e medici. L'evento mira a favorire il dialogo diretto tra le persone affette da queste patologie e i professionisti sanitari, con l’obiettivo di ridurre le barriere comunicative. La giornata coinvolge circa 250 persone e rappresenta un momento di confronto sulla gestione e sulla conoscenza di queste malattie, che colpiscono un numero significativo di individui nella regione.
Martedì 19 maggio, in occasione della Giornata Mondiale dedicata alle malattie infiammatorie croniche intestinali (World IBD Day 2026), Perugia diventerà il centro del dibattito regionale su patologie che coinvolgono circa 250.000 persone in Italia e oltre 3.000 solo in Umbria.L’appuntamento è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Malattie infiammatorie croniche intestinali - MICI
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