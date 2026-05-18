Malattie infiammatorie croniche intestinali | a Perugia un confronto diretto tra pazienti e medici per abbattere le distanze

Da perugiatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 19 maggio, in occasione della Giornata Mondiale dedicata alle malattie infiammatorie croniche intestinali, si terrà a Perugia un incontro tra pazienti e medici. L'evento mira a favorire il dialogo diretto tra le persone affette da queste patologie e i professionisti sanitari, con l’obiettivo di ridurre le barriere comunicative. La giornata coinvolge circa 250 persone e rappresenta un momento di confronto sulla gestione e sulla conoscenza di queste malattie, che colpiscono un numero significativo di individui nella regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Martedì 19 maggio, in occasione della Giornata Mondiale dedicata alle malattie infiammatorie croniche intestinali (World IBD Day 2026), Perugia diventerà il centro del dibattito regionale su patologie che coinvolgono circa 250.000 persone in Italia e oltre 3.000 solo in Umbria.L’appuntamento è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Malattie infiammatorie croniche intestinali - MICI

Video Malattie infiammatorie croniche intestinali - MICI

Sullo stesso argomento

“Conoscere per vivere meglio”: a Caserta confronto tra medici, pazienti e cittadini sulle malattie infiammatorie intestinali | VIDEOCaserta è stata stamattina teatro di un importante momento di confronto e informazione sulle malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI).

Malattie infiammatorie intestinali, a Caserta l’incontro tra medici e pazienti promosso all'Archivio di StatoConfronto su Malattia di Crohn e colite ulcerosa organizzato da AMICI Italia: informazione scientifica, diritti dei pazienti e nuove terapie al...

malattie infiammatorie croniche intestinaliMalattie croniche intestinali (Mici), un test rapido su rischio malnutrizioneCuriamo l’intestino con i farmaci, senza però preoccuparci della nutrizione. È questo il paradosso italiano nella gestione delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI): ben 4 pazienti su 5 ... repubblica.it

malattie infiammatorie croniche intestinaliMalattie intestinali croniche: una guida completaScopri le malattie intestinali croniche: dalla malattia di Crohn alla colite ulcerosa, comprendi le cause e le opzioni di trattamento. microbiologiaitalia.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web