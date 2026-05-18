Malattie infiammatorie croniche intestinali | a Perugia un confronto diretto tra pazienti e medici per abbattere le distanze

Martedì 19 maggio, in occasione della Giornata Mondiale dedicata alle malattie infiammatorie croniche intestinali, si terrà a Perugia un incontro tra pazienti e medici. L'evento mira a favorire il dialogo diretto tra le persone affette da queste patologie e i professionisti sanitari, con l’obiettivo di ridurre le barriere comunicative. La giornata coinvolge circa 250 persone e rappresenta un momento di confronto sulla gestione e sulla conoscenza di queste malattie, che colpiscono un numero significativo di individui nella regione.

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