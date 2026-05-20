Il mondo del calcio italiano si sta preparando a una fase di cambiamento con la candidatura ufficiale di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC. Durante un intervento pubblico, Malagò ha dichiarato di essere un “incosciente ottimista” e di non aver dubbi sulla scelta di intraprendere questa strada. La sua candidatura ha suscitato attenzione e discussioni tra gli addetti ai lavori, mentre il panorama calcistico si prepara a un possibile nuovo volto alla guida della federazione.

«Qualsiasi sia il destino, grazie Palladino», lo striscione dei tifosi a Zingonia per il tecnico dell’Atalanta. Ma il futuro. Locatelli: «Juve? Non è un posto dove tu vieni e vivacchi. Devi dare tutto quello che hai. Questi sono gli standard per stare alla Juventus» Napoli, il punto sul nuovo allenatore: Sarri priorità, Allegri opzione. Italiano osservato speciale Cristiano Bacci racconta la sua rinascita: «L’Estrela è salva. Io un duro? Mai alzato le mani. In Italia vorrei allenare due squadre.» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Malagò non ha dubbi sulla presidenza FIGC: «Sono un incosciente ottimista, altrimenti non mi sarei cacciato dentro questa avventura!»

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Carnevali Malagò adatto per la Figc, ma va capito se ci sono altri nomi

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