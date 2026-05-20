Malagò non ha dubbi sulla presidenza FIGC | Sono un incosciente ottimista altrimenti non mi sarei cacciato dentro questa avventura!

Da calcionews24.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo del calcio italiano si sta preparando a una fase di cambiamento con la candidatura ufficiale di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC. Durante un intervento pubblico, Malagò ha dichiarato di essere un “incosciente ottimista” e di non aver dubbi sulla scelta di intraprendere questa strada. La sua candidatura ha suscitato attenzione e discussioni tra gli addetti ai lavori, mentre il panorama calcistico si prepara a un possibile nuovo volto alla guida della federazione.

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