Il prossimo 22 giugno si avvicina e la corsa alla presidenza della FIGC si fa sempre più concreta. Malagò, ex presidente del CONI e attuale favorito per succedere a Gravina, ha dichiarato di non avere certezze sulla possibilità di portare avanti la sua candidatura. Ha aggiunto di considerare questa occasione come un’eventualità che valuterà esclusivamente in quel momento, esprimendo una preoccupazione costante in merito alla sua possibile candidatura.

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© Calcionews24.com - Malagò sulla presidenza della FIGC: «Non ho nessuna certezza di portare avanti la candidatura, lo farò esclusivamente in questo caso. Ho sempre questa preoccupazione»

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