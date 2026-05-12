L'ex presidente del Coni ha annunciato ufficialmente la propria candidatura alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Dopo aver atteso l'endorsement dell'ultima componente della Lega Serie B, ha confermato la volontà di presentarsi alle prossime elezioni. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e confronti con le diverse parti coinvolte nel mondo del calcio nazionale.

Adesso è ufficiale, Giovanni Malagò si candida alla presidenza Figc. La formalizzazione è prevista domani mattina, ma già stasera è arrivato l'annuncio. "Lo avevo detto e sono stato di parola, per rispetto istituzionale della presidente Cio Coventry che era qui a Roma e delle componenti ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo - ha detto a margine della charity dinner della Lega Serie A -. Confermo che domani mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza". Poco dopo le le 20 è arrivato infatti l'endorsement della Serie B, l'ultima componente di cui l'ex presidente del Coni attendeva una posizione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Malagò, è ufficiale: "Domani mi candido per la presidenza Figc"

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