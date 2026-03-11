Dagli spalti provoca Sinner Jannik mai visto così furioso La reazione a Indian Wells | cosa gli ha urlato – Il video

Durante gli ottavi di Indian Wells, Jannik Sinner si è mostrato molto furioso, visibilmente provocato dagli spalti. Nel corso della partita, ha avuto uno screzio con alcuni tifosi, e si è sentito urlare qualcosa durante il match. Un video che circola online mostra chiaramente la sua reazione di rabbia e lo scambio di parole con il pubblico.

Piccolo screzio con i tifosi per Jannik Sinner nel corso degli ottavi di Indian Wells, in California. L’azzurro ha piegato la resistenza del 19enne Joao Fonseca al termine di un combattutissimo match durato più di due ore e conclusosi con il punteggio di 7-6, 7-6. Nel corso del primo set, quando si trovava a un punto dall’accesso al tie-break, Sinner è apparso piuttosto nervoso. Il battibecco con il tifoso in prima fila. Tutta colpa di un tifoso seduto in prima fila. Jannik si gira, lo indica e poi si avvicina per parlargli. «La smetti di parlare a voce alta?», gli dice l’altoatesino. Il tifoso prova a rispondere con qualche difficoltà e continua a riprendere la scena con il suo telefono. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Sinner, lite con il pubblico a Indian Wells: il motivo e cosa ha urlatoJannik Sinner ha vissuto un momento insolito con il pubblico a Indian Wells: perché ha litigato con gli spettatori durante il match contro Fonseca Il...

Jannik Sinner ha litigato con due tifosi a Indian Wells! Cosa è successo e punteggio in quel momentoEpisodio inusuale nel corso del match tra Jannik Sinner ed il brasiliano Joao Fonseca: l’azzurro, infatti, ha avuto un battibecco con due tifosi che...

Una raccolta di contenuti su Indian Wells

Discussioni sull' argomento João Fonseca batte Paul e minaccia Jannik Sinner negli ottavi di finale di Indian Wells 2026; Sinner richiama il pubblico a Indian Wells durante il match con Fonseca.

ATP Indian Wells: Sinner, nervi saldi e muso duro. Il siparietto con un tifoso in prima filaSinner fa la voce grossa ad Indian Wells: piega Fonseca in due tie-break e mette in riga un tifoso troppo invadente ... ubitennis.com

Sinner e il litigio con uno spettatore a Indian Wells: il videoDurante il match vinto da Jannik Sinner con Joao Fonseca, a Indian Wells, il giocatore italiano ha avuto qualche momento di frizione con uno spettatore. Il video di quel momento spopola in rete. tg.la7.it

La sofferenza, poi l'esultanza: Indian Wells, Sinner mette ko l'ottimo Fonseca e centra i quarti di finale leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/11/la-sofferenza-poi-lesultanza-indian-wells-sinner-mette-ko-lottimo-fonseca-e-centra-i-quarti/ - facebook.com facebook

Oh yess Jannik vince la prima sfida in carriera contro Fonseca e raggiunge Tien ai quarti di finale di Indian Wells @BMWItalia x.com