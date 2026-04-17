Jannik Sinner fuori controllo al party | mai visto così

Durante un evento sociale, un noto atleta ha mostrato un comportamento insolito, attirando l’attenzione di chi era presente. La sua partecipazione alla festa ha suscitato sorpresa tra gli spettatori, considerando il suo solito atteggiamento riservato. La vittoria nel torneo di Montecarlo, che lo ha riportato al primo posto del seeding superando il concorrente in finale, è stata l’argomento principale dei festeggiamenti.

Il trionfo a Montecarlo, e il ritorno al posto di numero 1 del seeding su Carlos Alcaraz (sconfitto in due set in finale), andava festeggiato al meglio. Così domenica sera Jannik Sinner ha fatto capolino nel ristorante di Flavio Briatore, assieme alla fidanzata Laila Hasanovic, passando una bella e spensierata serata. Intanto un video è emerso ed è diventato virale sui social. Sinner è seduto al tavolo del ristorante Cipriani di Montecarlo insieme alla fidanzata Laila, al team e ad alcuni amici, tra cui Alessandro Benetton. Il clima è quello delle grandi occasioni, tra sorrisi, applausi e cori improvvisati. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47272678 Nel filmato, il campione azzurro si lascia andare con naturalezza, cantando insieme agli altri sulle note di “We are the champions”.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner fuori controllo al party: mai visto così Notizie correlate Dagli spalti provoca Sinner, Jannik mai visto così furioso. La reazione a Indian Wells: cosa gli ha urlato – Il videoPiccolo screzio con i tifosi per Jannik Sinner nel corso degli ottavi di Indian Wells, in California. Leggi anche: Jannik Sinner, Camporese fa tremare gli italiani: "L'ho visto sottotono..." Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tennis, Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Montecarlo e torna numero uno al mondo; Sinner Re sulla terra: si riprende il trono; Jannik Sinner: Alcaraz mi farà capire dove lavorare. Mi sveglio ogni giorno per essere un giocatore migliore; Sinner domina anche su terra, a Humbert concessi solo 3 game. Darderi subito ko. Simone Vagnozzi analizza Sinner: progressi nel servizio e maggiore controllo dei momenti chiave del matchSinner sulla terra rossa, Vagnozzi spiega la nuova crescita tecnica Chi: il coach Simone Vagnozzi analizza l’evoluzione di Jannik Sinner. Cosa: progre ... assodigitale.it Sinner, retroscena da n° 1: l'accordo con Laila, il malanno di mamma Siglinde e la dieta del mago di DjokovicSinner, retroscena da numero 1: l'accordo con Laila sui social, il malanno di mamma Siglinde prima della finale e la dieta di Cannillo, il mago di Djokovic. sport.virgilio.it Jannik Sinner di fronte a un bivio: preservarsi per Roma e Parigi o rischiare tutto a Madrid - facebook.com facebook Carlos Alcaraz ha annunciato il ritiro dall'ATP di Barcellona. Infortunatosi ieri al polso durante il match poi vinto con Virtanen, oggi lo spagnolo ha annunciato l'abbandono del torneo Ciò significa che Jannik Sinner resterà n°1 del mondo per almeno altre due x.com