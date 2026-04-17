Jannik Sinner fuori controllo al party | mai visto così

Da liberoquotidiano.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento sociale, un noto atleta ha mostrato un comportamento insolito, attirando l’attenzione di chi era presente. La sua partecipazione alla festa ha suscitato sorpresa tra gli spettatori, considerando il suo solito atteggiamento riservato. La vittoria nel torneo di Montecarlo, che lo ha riportato al primo posto del seeding superando il concorrente in finale, è stata l’argomento principale dei festeggiamenti.

Il trionfo a Montecarlo, e il ritorno al posto di numero 1 del seeding su Carlos Alcaraz (sconfitto in due set in finale), andava festeggiato al meglio. Così domenica sera Jannik Sinner ha fatto capolino nel ristorante di Flavio Briatore, assieme alla fidanzata Laila Hasanovic, passando una bella e spensierata serata. Intanto un video è emerso ed è diventato virale sui social. Sinner è seduto al tavolo del ristorante Cipriani di Montecarlo insieme alla fidanzata Laila, al team e ad alcuni amici, tra cui Alessandro Benetton. Il clima è quello delle grandi occasioni, tra sorrisi, applausi e cori improvvisati.   ge:kolumbus:liberoquotidiano:47272678   Nel filmato, il campione azzurro si lascia andare con naturalezza, cantando insieme agli altri sulle note di “We are the champions”.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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