Mahmood chiamato a testimoniare in un processo per stupro | Coinvolto il famoso vip

Il cantante Mahmood è stato chiamato a testimoniare in un procedimento giudiziario che si sta svolgendo a New York. Il caso riguarda uno stilista noto e coinvolge anche un noto personaggio pubblico. L’inchiesta include sia aspetti civili che penali e vede tra gli imputati anche il fashion designer. La presenza di Mahmood nel processo è stata confermata dalle autorità competenti, che hanno indicato il suo ruolo come testimone nel procedimento.

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Il cantante Mahmood sarebbe stato indicato come possibile testimone in un procedimento civile e penale avviato a New York che vede coinvolto lo stilista Riccardo Tisci. Tisci, ex direttore creativo di Givenchy e Burberry, è accusato dal 35enne Patrick Cooper di averlo drogato e successivamente aggredito sessualmente. Lo stilista respinge ogni addebito. Le accuse di Patrick Cooper. La vicenda nasce da una denuncia presentata nell’aprile 2025 presso la Corte Suprema di New York. Secondo il racconto di Patrick Cooper, l’incontro con Riccardo Tisci sarebbe avvenuto durante il weekend del Pride del 2024 in un locale di Harlem. L’uomo sostiene di aver perso lucidità dopo aver consumato alcuni drink e di essersi successivamente risvegliato nudo nell’abitazione dello stilista senza ricordare gli eventi della notte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Mahmood chiamato a testimoniare in un processo per stupro: “Coinvolto il famoso vip” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Files Epstein, Bill Gates chiamato a testimoniare al Congresso Leggi anche: Caso Epstein, il segretario al Commercio Usa chiamato a testimoniare: spunta un finanziamento a uno psichiatra italiano Mahmood chiamato a testimoniare in un processo per stupro a New York: Mi ha portato da bere, c'era droga nel drinkMahmood è stato chiamato a testimoniare in un processo per stupro che coinvolge lo stilista italiano Riccardo Tisci, ex direttore creativo di maison come Givenchy ... corriereadriatico.it Ma perché Mahmood è stato chiamato a testimoniare in un processo per stupro a New York contro lo stilista Riccardo Tisci?Nel 2024 Riccardo Tisci, ex direttore creativo di maison del calibro di Givenchy e Burberry, è stato accusato di violenza sessuale da parte del trentacinquenne Patrick Cooper: l'uomo denuncia di aver ... mowmag.com