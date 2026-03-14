Il cantante ha annunciato il trasferimento in Spagna, dicendo di sentirsi come una tigre bianca in uno zoo in Italia. In un’intervista ha affermato di non aver mai avuto bisogno di nascondere la propria vita sessuale. Ha anche spiegato di aver interrotto i tour e le pubblicazioni dal 2026, perché desidera passare più tempo a passeggiare e riflettere sui propri problemi senza pressioni esterne.

Nella sua quotidianità, a Milano, ha la sensazione di essere sempre esposto: «Non mi piace quando la gente mi riprende mentre ballo. Magari sono ubriaco. Non voglio fare brutta figura davanti alla telecamera. Mi sento come una tigre bianca in uno zoo». Se oggi Mahmood è uno degli artisti italiani più riconoscibili e internazionali della sua generazione, gli esordi sono stati piuttosto difficili: «Ho firmato un contratto e ho iniziato a scrivere canzoni. Nessuna hit, nessuna fama. Mi hanno trattato come uno schifo. Volevano che pubblicassi una canzone terribile, super pop. E mi hanno detto che dovevo ascoltare quello che passavano alla radio». E ancora: «Lavoravo nei bar solo per guadagnare un po' di soldi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mahmood: «Mi trasferisco in Spagna, in Italia mi sento come una tigre bianca in uno zoo. Non ho mai sentito il bisogno di nascondere la mia vita sessuale»

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