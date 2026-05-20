Magic Live Show alla Libreria Eli
Alla Libreria Eli si svolge nuovamente il Magic Live Show, un appuntamento mensile organizzato dal Circolo degli Illusionisti. Lo spettacolo prevede esibizioni di magia e illusioni eseguite a distanza ravvicinata, con i maghi che si muovono tra il pubblico per mettere in scena trucchi e illusioni dal vivo. L'evento si svolge di sera, attirando appassionati di magia interessati a vedere da vicino le esecuzioni degli artisti. La serata è aperta a tutti e si ripete ogni mese.
Torna l'appuntamento mensile con il Circolo degli Illusionisti alla Libreria Eli. Uno spettacolo di magia che si svolge a distanza ravvicinata, dove i maghi del Circolo eseguiranno trucchi e illusioni direttamente davanti al pubblico.Il close-up magic è un tipo di magia molto interattiva e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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See you this evening live on Telecupole with hosts Sonia de Castelli and Piero Montanaro for a new episode of music and magic! With me and Gabriele is the legendary Michele!! #lecupole #tv #ballandolecupole #magic #music #magogentile #nicolemagoli - Facebook facebook
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