Magic Live Show alla Libreria Eli

Da romatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Libreria Eli si svolge nuovamente il Magic Live Show, un appuntamento mensile organizzato dal Circolo degli Illusionisti. Lo spettacolo prevede esibizioni di magia e illusioni eseguite a distanza ravvicinata, con i maghi che si muovono tra il pubblico per mettere in scena trucchi e illusioni dal vivo. L'evento si svolge di sera, attirando appassionati di magia interessati a vedere da vicino le esecuzioni degli artisti. La serata è aperta a tutti e si ripete ogni mese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Torna l'appuntamento mensile con il Circolo degli Illusionisti alla Libreria Eli. Uno spettacolo di magia che si svolge a distanza ravvicinata, dove i maghi del Circolo eseguiranno trucchi e illusioni direttamente davanti al pubblico.Il close-up magic è un tipo di magia molto interattiva e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

COMO ESSA CIDADE MEDIEVAL SOBREVIVEU ATÉ HOJE

Video COMO ESSA CIDADE MEDIEVAL SOBREVIVEU ATÉ HOJE?

Sullo stesso argomento

Close-up e Parlour magic show alla Libreria EliTorna l'appuntamento mensile con il Circolo degli Illusionisti alla Libreria Eli.

Mercatino del libro usato alla Libreria EliIl 7 e l’8 marzo la Libreria Eli aprirà le sue porte per un weekend all’insegna dei libri usati, un’occasione unica in cui potrai acquistare un chilo...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web