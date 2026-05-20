Magic Live Show alla Libreria Eli

Alla Libreria Eli si svolge nuovamente il Magic Live Show, un appuntamento mensile organizzato dal Circolo degli Illusionisti. Lo spettacolo prevede esibizioni di magia e illusioni eseguite a distanza ravvicinata, con i maghi che si muovono tra il pubblico per mettere in scena trucchi e illusioni dal vivo. L'evento si svolge di sera, attirando appassionati di magia interessati a vedere da vicino le esecuzioni degli artisti. La serata è aperta a tutti e si ripete ogni mese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui