Close-up e Parlour magic show alla Libreria Eli

Torna l'appuntamento mensile con il Circolo degli Illusionisti alla Libreria Eli. Uno spettacolo di magia che si svolge a distanza ravvicinata, dove i maghi del Circolo eseguiranno trucchi e illusioni direttamente davanti al pubblico.Il close-up magic è un tipo di magia molto interattiva e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Mercatino del libro usato alla Libreria EliLa libreria Eli inaugura il 2026 con il mercatino del libro usato, un’occasione unica in cui potrai acquistare un chilo di libri per soli 5 euro.

A female star enters a short drama, exposes her stepsister, and reunites with the general! #drama