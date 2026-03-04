Mercatino del libro usato alla Libreria Eli

Il 7 e l’8 marzo la Libreria Eli organizza un mercatino del libro usato: durante il weekend, i clienti potranno acquistare un chilo di libri a soli 5 euro. L’evento si svolgerà nelle due giornate di apertura, offrendo l’opportunità di trovare volumi di vario genere a prezzi contenuti. La libreria invita tutti gli interessati a partecipare all’iniziativa.

Il 7 e l’8 marzo la Libreria Eli aprirà le sue porte per un weekend all’insegna dei libri usati, un’occasione unica in cui potrai acquistare un chilo di libri per soli 5 euro. Un’offerta allettante per i lettori e un modo per dare una seconda possibilità a opere che meritano di essere lette più di una volta. Letteratura italiana e straniera, filosofia, poesia, storia e storia dell’arte, fino ai manuali di psicologia e di fotografia. Da Eli, a ciascuno il suo libro.La libreria è ormai nota per la formula della vendita al peso, proposta normalmente a 10 euro al chilo su oltre 10.000 titoli vintage. Un prezzo simbolico per dare una nuova vita a libri che, altrimenti, prenderebbero polvere sugli scaffali di casa, verrebbero abbandonati o addirittura gettati via. 🔗 Leggi su Romatoday.it

