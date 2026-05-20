La maggioranza si trova in difficoltà nel chiarire le spese legate alla Nato, soprattutto dopo la firma di un documento da parte di tutti i capigruppo. In queste situazioni, risulta complicato spiegare che si trattava di una voce di spesa che era sfuggita all’attenzione. La questione ha generato confusione tra i membri dell’esecutivo, che ora cercano di fare chiarezza sui dettagli delle voci di bilancio coinvolte.

Quando un documento viene firmato da tutti i capigruppo di maggioranza si fa poi fatica a spiegare che si trattava di una voce dal sen sfuggita. Certo, bisognerà adesso comprendere bene la dinamica di quanto accaduto ieri al Senato, ma insomma la mozione di maggioranza che chiedeva la revisione dell’impegno italiano di portare le spese militari Nato al 5 per cento, mozione presentata e poi ritirata, un significato politico non può non averlo. Possibile che il capogruppo di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, uomo sempre così accorto, si sia avventurato in una richiesta così impegnativa senza un riscontro con Palazzo Chigi? Stessa cosa per... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Maggioranza in confusione sulle spese Nato

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