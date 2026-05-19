Spese Nato maggioranza frena in Senato | che fine ha fatto il punto 8?

Al Senato si è svolta una discussione dedicata alla crisi energetica del Paese, con focus su diverse mozioni presentate dal centrodestra e dal campo progressista. Durante la seduta, si è parlato anche delle spese legate alla NATO, ma il punto 8, che riguarda specifici aspetti di questa tematica, non è stato affrontato o votato. La seduta si è concentrata principalmente sulle questioni energetiche, lasciando in sospeso alcuni dettagli relativi alle spese militari.

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