Spese Nato maggioranza frena in Senato | che fine ha fatto il punto 8?
Al Senato si è svolta una discussione dedicata alla crisi energetica del Paese, con focus su diverse mozioni presentate dal centrodestra e dal campo progressista. Durante la seduta, si è parlato anche delle spese legate alla NATO, ma il punto 8, che riguarda specifici aspetti di questa tematica, non è stato affrontato o votato. La seduta si è concentrata principalmente sulle questioni energetiche, lasciando in sospeso alcuni dettagli relativi alle spese militari.
(Adnkronos) – Che fine ha fatto il punto 8? Al Senato, oggi, si discutevano e votavano le mozioni del centrodestra e del campo progressista sulla situazione energetica del Paese. Nella prima versione del testo presentata dai capigruppo di maggioranza, al punto 8 appunto, si impegnava il governo a rivedere gli accordi presi con Trump, quindi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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