Senato sparisce il riferimento al 5% Nato | tensione nella maggioranza sulle spese militari

Al Senato si è registrato un cambiamento nella formulazione di una mozione riguardante la sicurezza energetica e la Difesa, con la rimozione di un passaggio che faceva riferimento a un limite del 5% del PIL destinato alle spese militari. La modifica è avvenuta dopo un intervento del centrodestra, che ha riscritto il testo e ha eliminato la parte relativa all’aumento delle spese per la Difesa. La decisione ha causato tensioni all’interno della maggioranza parlamentare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Scontro politico alSenatodopo la riformulazione della mozione di maggioranza suiriflessi economici legati alla sicurezza energetica e alla Difesa.Dal nuovo testo è infatti sparito l’ultimo impegno che chiedeva al governo di promuovere“una revisione degli obiettivi più ambiziosi, come il5% del Pil per la spesa militare Nato,alla luce della situazione economica e delle priorità nazionali”. La versione definitiva della mozione, firmata dai capigruppo del centrodestra, si ferma così al punto numero sette,eliminando completamente il riferimentoalla revisione dell’obiettivo fissato in ambito Nato. Al termine della discussione generale in Aula, il sottosegretario al MefFederico Freniha espresso parere favorevole alla mozione della maggioranza nella versione riformulata, cioè senza il passaggio relativo al 5% del Pil per la Difesa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Senato, sparisce il riferimento al 5% Nato: tensione nella maggioranza sulle spese militari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Senato, via libera alla mozione della maggioranza sull’energia: sparisce il riferimento al 5% delle spese NatoL’Aula del Senato ha approvato la mozione della maggioranza sulla sicurezza energetica con 75 voti favorevoli, 58 contrari e nessun astenuto. Spese militari, Meloni si rimangia l’impegno Nato al 5%: «Obiettivo irrealistico, ora priorità alla crisi energetica»A meno di un anno dalla firma del patto Nato per aumentare le spese per la difesa fino al 5% del Pil, il centrodestra di Giorgia Meloni si rimangia... Maggioranza frena su spese Nato in Senato, dietrofront sulla mozione: Non era il momento per discuterneScomparsa all’ultimo minuto dal testo la richiesta di rivalutare l’innalzamento al 5% del Pil delle spese militari, impegno assunto personalmente dalla premier Giorgia Meloni lo scorso anno al vertice ... adnkronos.com Senato, via libera alla mozione della maggioranza sull’energia: sparisce il riferimento al 5% delle spese NatoLa maggioranza approva il documento sulla sicurezza energetica ma cancella il passaggio sulla revisione dell’obiettivo Nato del 5% del Pil per la difesa, scatenando le accuse delle opposizioni e nuove ... gazzettadelsud.it