A Palermo, un'operazione ha portato all'arresto di 26 persone coinvolte nel traffico di droga. Le indagini hanno individuato tre gruppi che operavano tra vecchi e nuovi contatti, e due altri che lavoravano per conto di Cosa Nostra sotto il mandato del mandamento di Santa Maria del Gesù. L'azione ha messo in luce le dinamiche di un mercato illecito che si rinnova e si amplia, coinvolgendo diversi soggetti e reti organizzate sul territorio.

Tre associazioni che a Palermo trafficavano droga tra vecchi volti e nuove conoscenze, e due gruppi che lo facevano per conto di Cosa nostra all'ombra del mandamento mafioso di Santa Maria del Gesù. Ecco la nuova inchiesta della Procura diretta da Maurizio de Lucia che ha portato al blitz di oggi con 26 arresti (21 in carcere e 5 ai domiciliari), dopo un'indagine coordinata dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio. Tre gruppi, una sinergia. Così funzionava il traffico di droga a Palermo Un'indagine portata avanti per mesi tra intercettazioni e pedinamenti dalla Squadra Mobile e poi dal Reparto Anticrimine e dal Ros dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Le nuove frontiere della droga del mandamento mafioso di Santa Maria del Gesù. A Palermo maxi operazione: 26 arresti

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