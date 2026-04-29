Una madre e sua figlia sono morte a Pietracatella. I risultati delle analisi sui vetrini indicano che i loro organi sono stati colpiti da sostanze tossiche. In particolare, fegato e pancreas risultano gravemente danneggiati, segno di un'intossicazione. Le indagini si concentrano ora sull'identificazione della sostanza, con la ricina che sembra essere la causa più probabile.

«Ci sono dei segni importanti di interessamento di alcuni organi bersaglio», cioè «fegato e pancreas», «di origine chiaramente tossica». E quindi, dai vetrini istologici con i prelievi effettuati durante le autopsie sui corpi di madre e figlia, «non sono emersi elementi che contrastano con l’ipotesi principale di cui adesso si parla», ovvero l’avvelenamento da ricina. Lo ha detto Pietrantonio Ricci, professore emerito di Medicina Legale dell’Università di Catanzaro e consulente di parte di tre medici indagati per la morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte il 28 dicembre a Pietracatella (Campobasso) probabilmente per un avvelenamento da ricina.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Madre e figlia morte a Pietracatella: i vetrini confermano la pista della ricina, fegato e pancreas devastati

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