A Pietracatella, una donna e sua figlia sono state trovate decedute in circostanze ancora da chiarire. Le autorità stanno esaminando se le ricerche online su sostanze come la ricina possano riguardare le vittime o siano state effettuate da altre persone. La procura ha avviato accertamenti per stabilire eventuali collegamenti tra le attività di ricerca e il tragico episodio. Le indagini sono in corso e nessuna ipotesi è esclusa al momento.

Le stesse Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte avvelenate a Pietracatella, potrebbero aver fatto ricerche sul web sulla ricina. Gli investigatori sarebbero al lavoro per verificare questa ipotesi. È quanto emerge dalla convocazione dei legali delle parti offese e degli indagati in Questura a Campobasso, quando saranno estratti i dati da telefoni, modem, pc e tablet prelevati nei giorni scorsi dalla casa della famiglia. La verifica sulle ricerche sulla ricina Il 22 maggio saranno effettuati nuovi accertamenti tecnici non ripetibili, per il caso di Pietracatella, su sette dispositivi elettronici, tra telefoni e computer, prelevati nella casa della famiglia Di Vita. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Madre e figlia morte a Pietracatella, la Procura verifica se le ricerche sulla ricina siano delle vittime

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