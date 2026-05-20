Macchie di vino che diventano arte | tra i vigneti di Pomaretto arriva il laboratorio di Wine on paper
Domenica 24 maggio 2026 i vigneti terrazzati di Pomaretto faranno da sfondo a un'esperienza culturale ed enogastronomica che unisce la pittura alla valorizzazione del territorio. Si tratta del laboratorio di "wine on paper" condotto dall'artista Rita Barbero, in arte Purpleryta, organizzato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
I Know the Entire Plot… So I Just Cling to the Future Empress
Sullo stesso argomento
Wine&Thecity torna a Napoli: una settimana tra vino, arte e cucinaDal 16 al 23 maggio torna a Napoli Wine&Thecity, la rassegna dedicata a vino, arte, design, cucina e paesaggi urbani, che celebra i 18 anni di...
Torna la Valtellina Wine Trail. Di corsa tra vigneti e cantineIl numero di pettorali aumenta di anno in anno, al pari della popolarità dell’evento, ma il click day si avvicina e per non restare fuori conviene...
Le macchie di vino sono tra le più fastidiose, soprattutto sui tessuti chiari… ma con l’acqua ossigenata si riesce spesso a risolvere senza troppa fatica Io ne verso qualche goccia direttamente sulla macchia e tampono delicatamente con un dischetto o un pa facebook
Donne che bevono sole a casa qual è la tua reale esperienza rispetto a ciò che la gente presume? reddit
Come eliminare le macchie indelebili da tessuti delicatiImpara i migliori trucchi su come eliminare le macchie indelebili da tessuti delicati facilmente e velocemente. Questo articolo esplora in modo completo le tecniche più ... Leggi tutto ... msn.com
Come pulire le macchie di vino rosso dal tappeto biancoScopri come pulire le macchie di vino rosso dal tappeto bianco con metodi efficaci e naturali per mantenere gli spazi impeccabili. Questo articolo esplora in ... Leggi tutto ... msn.com