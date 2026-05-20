Macchie di vino che diventano arte | tra i vigneti di Pomaretto arriva il laboratorio di Wine on paper

Da torinotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 24 maggio 2026 i vigneti terrazzati di Pomaretto faranno da sfondo a un'esperienza culturale ed enogastronomica che unisce la pittura alla valorizzazione del territorio. Si tratta del laboratorio di "wine on paper" condotto dall'artista Rita Barbero, in arte Purpleryta, organizzato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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