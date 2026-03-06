8 marzo Appendino M5s | Spesso ero l'unica donna in un tavolo di uomini difficile esser presa sul serio

In vista dell’8 marzo, Fanpage.it ha intervistato Chiara Appendino, ex sindaca di Torino e parlamentare del Movimento 5 Stelle, che ha condiviso alcune esperienze di discriminazione e sessismo vissute nel corso della sua carriera politica. Durante il colloquio, ha ricordato momenti in cui si trovava spesso a essere l’unica donna in riunioni di uomini e ha parlato delle difficoltà nel farsi ascoltare e rispettare in quei contesti.

Ci avviciniamo all'8 marzo. In occasione della Festa della donna, Fanpage.it ha chiesto alla deputata del M5S ed ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, di raccontare degli episodi della sua carriera politica in cui si è sentita discriminata in quanto donna o in cui è stata vittima di sessismo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Arisa: “Ero l’unica donna che giocava al fantacaz…”, il lapsus a Tintoria e la reazione dei comiciArisa ospite di Tintoria ha ricordato la volta in cui partecipò al Fantacalcio con i suoi compagni di classe e vinse. L’unica fotografa che ha immortalato la caduta di Lindsey Vonn: “Ero lì per il panorama. Scioccante”Lo scatto di Martin ha fatto il giro del mondo perché è l'unico che riprende Vonn nel momento esatto della sua caduta a Cortina: non era insieme agli... Una selezione di notizie su 8 marzo Appendino M5s 8220 Spesso ero l.... Temi più discussi: Esponenti del M5S Basilicata oggi a Melfi presso la sede della PMC e della Tiberina; M5S - MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: ENERGIA, APPENDINO (M5S): ESPROPRIO DI STATO, CHI SCEGLIE LA GUERRA FIRMA I RINCARI DEGLI ITALIANI; DAZI, APPENDINO (M5S): DA GOVERNO NEGAZIONISMO ECONOMICO CRIMINALE CHE UCCIDE IMPRESE; EXPORT, APPENDINO (M5S): MELONI CELEBRA MADE IN ITALY MA NE È IL BOIA. TIRI FUORI SOLDI PER IMPRESE. Corigliano-Rossano, M5S in campo per il No: incontro l’8 marzo alla CittadellaOspiti nazionali, giuristi e istituzioni per spiegare i contenuti della riforma: appuntamento alle 18 con Orrico, Tridico, Azzariti e Sirianni ... cosenzachannel.it Appendino si dimette da vicepresidente M5sRoma - La deputata del M5s Chiara Appendino si è dimessa dal ruolo di vicepresidente del M5s. In base a quanto si apprende, Appendino ha comunicato la sua decisione durante il consiglio nazionale del ... ilsecoloxix.it Crisi Golfo, Appendino (M5s): Meloni rimane una voce fuori campo @c_appendino @Mov5Stelle x.com #Iran, #Tajani: io non mi vergogno di nulla, semmai D'Alema nei Balcani. Non capisco perché vi innervosite, poi attacca #Appendino e #Conte - facebook.com facebook