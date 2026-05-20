Il mondo dell’atletica leggera e la comunità sportiva di Reggio Emilia piangono la scomparsa di un atleta di 79 anni. L’uomo è deceduto lunedì scorso e, secondo quanto si è appreso, aveva continuato a gareggiare nonostante fosse malato. La notizia ha suscitato dolore tra appassionati e colleghi che lo avevano conosciuto come un campione dedicato alla disciplina. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore sportivo locale e nazionale.

Il mondo dell’ atletica leggera e, in particolare, la comunità sportiva di Reggio Emilia piangono la scomparsa di Italo Lazzaretti, morto lunedì scorso all’età di 79 anni. La notizia ha colpito profondamente chi lo ha conosciuto in pista e fuori, dove era considerato un punto di riferimento per serietà, determinazione e disponibilità. La sua storia è legata in modo indissolubile a un lungo percorso di convivenza con una patologia neurologica degenerativa. A 46 anni, infatti, a Italo Lazzaretti venne diagnosticato il morbo di Parkinson, malattia che ha affrontato per trentatré anni, continuando a rimanere attivo nello sport e nella vita associativa con un approccio improntato alla disciplina e alla continuità. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Lutto nello sport italiano, se ne va un campione: “Ha gareggiato nonostante malattia”

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